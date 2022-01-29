В Мажилисе должно быть несколько сильных партий – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе, во всяком случае, должно быть несколько сильных партий, в крайнем случае, они должны приходить к консенсусу, если нет конституционного большинства. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оппозиция у нас, естественно, имеется. Но в большей степени она на улицах, я с вами согласен. Оппозиция имеется и в самой правящей партии. И сама партия об этом уже сказала – она должна реформироваться с учетом потребностей нашего общества. Вообще, в принципе, считаю, что в Мажилисе, во всяком случае, должно быть несколько сильных партий, в крайнем случае, они должны приходить к консенсусу, если нет конституционного большинства. Но и в конце концов - находить общий язык с точки зрения даже формирования Правительства», - сказал Глава государства.

По словам Президента, конечно же, одновременно надо воспитывать или взращивать политическую культуру и воспитывать соответствующих политических деятелей.

«Потому что в таких ситуациях, экстремистские, по своей сути, популизм, абсолютно ни к чему. Посмотрите как в Германии: все культурно происходит, партии меняются, люди выступают достаточно спокойно. Другие партии их выслушивают, приходят к каким-то соглашениям, рекомендуют своих людей на ключевые посты в Правительстве. Я думаю, со временем, мы к этому придем. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы в годы моего президентства это случилось», - отметил Касым-Жомарт Токаев.