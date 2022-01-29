Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    В Мажилисе  должно быть несколько сильных партий – Президент РК

    29 Января 2022, 22:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе, во всяком случае, должно быть несколько сильных партий, в крайнем случае, они должны приходить к консенсусу, если нет конституционного большинства. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оппозиция у нас, естественно, имеется. Но в большей степени она на улицах, я с вами согласен. Оппозиция имеется и в самой правящей партии. И сама партия об этом уже сказала – она должна реформироваться с учетом потребностей нашего общества. Вообще, в принципе, считаю, что в Мажилисе, во всяком случае, должно быть несколько сильных партий, в крайнем случае, они должны приходить к консенсусу, если нет конституционного большинства. Но и в конце концов - находить общий язык с точки зрения даже формирования Правительства», - сказал Глава государства.

    По словам Президента, конечно же, одновременно надо воспитывать или взращивать политическую культуру и воспитывать соответствующих политических деятелей.

    «Потому что в таких ситуациях, экстремистские, по своей сути, популизм, абсолютно ни к чему. Посмотрите как в Германии: все культурно происходит, партии меняются, люди выступают достаточно спокойно. Другие партии их выслушивают, приходят к каким-то соглашениям, рекомендуют своих людей на ключевые посты в Правительстве. Я думаю, со временем, мы к этому придем. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы в годы моего президентства это случилось», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Мажилис Политические партии Видео Интервью Президента РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
    Глава государства принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске