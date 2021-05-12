В майские праздники в Нур-Султане родилось три двойни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В майские праздники в Нур-Султане на свет появилось 438 новорожденных. В их числе родилось три двойни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В праздничные выходные дни с 1 по 3 мая в столице на свет появилось 233 новорожденных, 123 из них - мальчики, 113 - девочки.

В День Победы и День защитника Отечества, 7 и 9 мая, в городе родилось 205 детей.

Символично, что именно в эти праздники маленьких защитников родилось больше чем девочек: 103 мальчика и 102 девочки.



