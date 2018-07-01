Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 19 °С
Алматы: 21 °С
USD 346.31 EUR 405.25
RUB 5.50 CNY 51.20
Скачать

В мавзолее Арыстан-Баба прошла реконструкция

25 Июля 2018 21:18 164
Поделиться:
В мавзолее Арыстан-Баба прошла реконструкция

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в музее Арыстан-Баба проведены реконструкционные работы. В рамках программы «Рухани жаңғыру» благоустроена территория вокруг мавзолея, созданы комфортные условия для посетителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Астана соберет лучших в мировом хоровом искусстве
«Өзен» Эмира Байгазина поборется за «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Бакытжан Сагинтаев провел встречу с представителями Союза писателей Казахстана

По информации Отрарского государственного археологического музея-заповедника, работы по восстановлению мавзолея проводятся РГП «Казреставрация» по инициативе Министерства культуры и спорта РК.

Следует отметить, что и в прошлом году данная организация произвела работы по восстановлению в мавзолее Арыстан-Баба. В частности, в молитвенной комнате мавзолея полностью были сняты перекрытия потолка и вновь перестелены камышом. Сверху было постелено металлическое покрытие, под полом настелена гидроизоляция, не пропускающая холод и влагу. Наряду с этим поменяли двери и отделали внутренние стены здания.

В мавзолее Арыстан-Баба прошла реконструкция

Напомним, мавзолей Арыстана-Баба, учителя Ходжи Ахмета Яссави, представляет собой произведение архитектуры XII века. Мавзолей установлен после смерти Арыстан-Баба. При строительстве использован обожженный кирпич.

Памятник находится под охраной государства, проводится постоянный мониторинг состояния памятника, при необходимости ведутся работы по ремонту, реставрации и благоустройству.


В мавзолее Арыстан-Баба прошла реконструкция
В мавзолее Арыстан-Баба прошла реконструкция
В мавзолее Арыстан-Баба прошла реконструкция
В мавзолее Арыстан-Баба прошла реконструкция
В мавзолее Арыстан-Баба прошла реконструкция
В мавзолее Арыстан-Баба прошла реконструкция

Автор: Айнұр Ақбаева

Перевод: Сания Кутбанова

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Туризм, Культура, Рухани жаңғыру,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив