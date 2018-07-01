В мавзолее Арыстан-Баба прошла реконструкция
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в музее Арыстан-Баба проведены реконструкционные работы. В рамках программы «Рухани жаңғыру» благоустроена территория вокруг мавзолея, созданы комфортные условия для посетителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации Отрарского государственного археологического музея-заповедника, работы по восстановлению мавзолея проводятся РГП «Казреставрация» по инициативе Министерства культуры и спорта РК.
Следует отметить, что и в прошлом году данная организация произвела работы по восстановлению в мавзолее Арыстан-Баба. В частности, в молитвенной комнате мавзолея полностью были сняты перекрытия потолка и вновь перестелены камышом. Сверху было постелено металлическое покрытие, под полом настелена гидроизоляция, не пропускающая холод и влагу. Наряду с этим поменяли двери и отделали внутренние стены здания.
Напомним, мавзолей Арыстана-Баба, учителя Ходжи Ахмета Яссави, представляет собой произведение архитектуры XII века. Мавзолей установлен после смерти Арыстан-Баба. При строительстве использован обожженный кирпич.
Памятник находится под охраной государства, проводится постоянный мониторинг состояния памятника, при необходимости ведутся работы по ремонту, реставрации и благоустройству.
Автор: Айнұр Ақбаева
Перевод: Сания Кутбанова
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