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вчера 21:52
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В маслихате Алматы определили два места для проведения мирных собраний граждан
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На портале электронного правительства опубликован проект решения маслихата Алматы «О дополнительном регламентировании порядка проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Публичное обсуждение документа продолжится до 8 октября.
Как сказано в документе, маслихат города Алматы VІ созыва решил утвердить: 1) порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций; 2) места, предоставляемые для проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций;
Так, определены два места, предоставляемые для проведения собраний, митингов, пикетов, шествий и демонстраций: сквер за кинотеатром «Сары-Арка» (4-ый микрорайон), парк «Южный» (улица Жарокова, угол улицы Ходжанова).
Также определен порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, который состоит из 18 пунктов. Ознакомиться с ним можно здесь
Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в Алматы могут увеличить количество мест для санкционированных митингов. Аким пообещал обратиться к маслихату с просьбой об определении, кроме сквера за кинотеатром «Сары-Арка», еще одного места для проведения мирных собраний граждан.
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