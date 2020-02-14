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    В марте 2020 года запустят прямые авиарейсы между Дохой, Нур-Султаном и Алматы

    14 Февраля 2020, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В конце марта текущего года будут запущены прямые пассажирские и грузовые авиарейсы между Дохой, Нур-Султаном и Алматы. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, выступая на пятом заседании казахстанско-катарской совместной комиссии на высоком уровне в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На фоне позитивной динамики в политическом и инвестиционном взаимодействии между Казахстаном и Катаром, приложим совместные усилия для увеличения товарооборота, составляющим сегодня около 2 млн. долл. США. Увеличению объемов торговли может поспособствовать также запуск с конца марта текущего года прямых пассажирских и грузовых рейсов между Дохой, Нур-Султаном и Алматы», - сказал Руслан Даленов.

    Кроме того, было отмечено, что интенсификация сотрудничества в области инвестиций, финансов, энергетики, сельского хозяйства, науки и других отраслей, сулит новые перспективы и возможности для увеличения двустороннего товарооборота.

    «Сегодня наши отношения трансформируются в качественно новое содержание, мы нацелены на установление взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества по максимально возможному кругу вопросов. Мы готовы приложить максимальные усилия по укреплению и дальнейшему расширению казахстанско-катарского многопланового диалога», - заключил Руслан Даленов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Ближний Восток
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