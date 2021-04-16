В Мангыстауской области прошло учение «Калкан-2021»

МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В совместном оперативно-тактическом учении приняли участие части и подразделения Вооруженных Сил, органы национальной безопасности, подразделения Пограничной службы и Национальной гвардии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

За маневрами наблюдали министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев, директор пограничной службы Комитета Национальной безопасности генерал-лейтенант Дархан Дильманов, главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.

Согласно замыслу учения основные действия развернулись в приграничном районе. Впервые на практике были отработаны совместные действия пограничников и подразделений Вооруженных Сил по усилению государственной границы, а также создана объединенная группировка войск, в состав которой вошли Силы специальных операций. В действиях войск широко применялся опыт современных вооруженных конфликтов.

Особенностью маневров стало массированное задействование компонентов Сил специальных операций на побережье Каспийского моря.

Военнослужащие десантировались с больших высот с использованием кислородного оборудования, с раскрытием парашютов на минимально безопасном расстоянии от земли. Прыжки выполнялись с высокой точностью приземления с дальнейшим проведением разведки местности.

Ряд тактических действий выполнен впервые.

При десантировании мобильных групп доставка техники (квадроциклов) для их последующих действий осуществлялась вертолетами армейской авиации на внешней подвеске.

Одновременно при поддержке ракетно-артиллерийских кораблей Военно-морских сил высадку со стороны моря надводным и подводным способами с захватом плацдарма на берегу выполняли боевые пловцы.

Непосредственно при ведении боевых действий воинами Сил специальных операций применялись приемы армейской тактической стрельбы, которая с 2020 года вводится в программу боевой подготовки войск.

Впервые на постоянной основе был задействован аэродромный участок автомобильной дороги для посадки военно-транспортной авиации, осуществлявшей переброску личного состава в кризисный район.

Подразделениями морской пехоты при поддержке штурмовой авиации и артиллерии предотвращено продвижение незаконных вооруженных формирований вглубь страны.

Беспилотные летательные аппараты противника обнаруживались и обезвреживались средствами радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Высадившимися с воздуха штурмовыми группами условный противник был блокирован с флангов и уничтожен механизированными подразделениями.

При ведении оборонительных действий отработан тактический прием, получивший название «Сақ қорғаны».

Он предусматривает оборудование в пустынной местности нескольких валов (курганов), которые служат как укрытием, так и огневыми позициями. Танк, находящийся на запасной позиции, получает сведения о противнике с пункта управления от оператора беспилотного летательного аппарата, поднимается на один из курганов и производит огонь по выявленным целям. Затем боевая машина вновь уходит в укрытие и ждет новых целеуказаний. Этот тактический прием позволяет снизить вероятность поражения танка огневыми средствами противника, а также обеспечить внезапность и эффективность поражения выявляемых целей.

Министр обороны дал высокую оценку действиям участников учения. Обращаясь к военнослужащим, он отметил необходимость внедрения и применения в войсках результативной практики, полученной в ходе учений.