В Мангыстауской области определили наиболее подверженные коррупции сферы

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

Актуальные вопросы по противодействию коррупции в Мангыстауской области обсудили на заседании Республиканского общественного совета по противодействию коррупции (РОСПК) при партии «Nur Otan».

Так, рабочей группой Совета было изучено состояние работы по противодействию коррупции в Мангыстауской области за 2018-2019 годы и 8 месяцев текущего года.

По информации членов РОСПК, основная масса коррупционных фактов в регионе зафиксирована в деятельности местных исполнительных органов, в частности в сферах государственных закупок, земельных отношений, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил председатель Совета, депутат Мажилиса Парламента Омархан Оксикбаев, следует принять все необходимые меры для своевременного выявления и устранения коррупционных проявлений во всех отраслях.

«На государственные органы возложена огромная ответственность, особенно в период пандемии. Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев сказал, что достижение поставленных целей возможно только путем бескомпромиссной борьбы с коррупцией. Также в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что необходимо создавать условия для достойной жизни наших граждан, защитить их права, обеспечить верховенство закона, усилить борьбу с коррупцией», – сказал Омархан Оксикбаев.

По итогам заседания члены РОСПК дали ряд конкретных рекомендаций по активизации противодействия коррупции в Мангыстауской области.

Стоит отметить, что ранее на площадке Комитета партийного контроля «Nur Otan» партийцы обсудили актуальные вопросы обеспечения казахстанцев чистой питьевой водой.



