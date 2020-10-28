Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    В Мангыстауской области определили наиболее подверженные коррупции сферы

    28 Октября 2020, 19:14

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

    Актуальные вопросы по противодействию коррупции в Мангыстауской области обсудили на заседании Республиканского общественного совета по противодействию коррупции (РОСПК) при партии «Nur Otan».

    Так, рабочей группой Совета было изучено состояние работы по противодействию коррупции в Мангыстауской области за 2018-2019 годы и 8 месяцев текущего года.

    По информации членов РОСПК, основная масса коррупционных фактов в регионе зафиксирована в деятельности местных исполнительных органов, в частности в сферах государственных закупок, земельных отношений, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

    Как отметил председатель Совета, депутат Мажилиса Парламента Омархан Оксикбаев, следует принять все необходимые меры для своевременного выявления и устранения коррупционных проявлений во всех отраслях.

    «На государственные органы возложена огромная ответственность, особенно в период пандемии. Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев сказал, что достижение поставленных целей возможно только путем бескомпромиссной борьбы с коррупцией. Также в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что необходимо создавать условия для достойной жизни наших граждан, защитить их права, обеспечить верховенство закона, усилить борьбу с коррупцией», – сказал Омархан Оксикбаев.

    По итогам заседания члены РОСПК дали ряд конкретных рекомендаций по активизации противодействия коррупции в Мангыстауской области.

    Стоит отметить, что ранее на площадке Комитета партийного контроля «Nur Otan» партийцы обсудили актуальные вопросы обеспечения казахстанцев чистой питьевой водой.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нур Отан Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Подробности задержания бухгалтеров в отделе образования Талдыкоргана раскрыл аким
    Прокурор запросил девять лет лишения свободы для Арыстанбека Мухамедиулы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами