В Мангистауской областной больнице открыта школа сахарного диабета

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В консультативно-диагностической поликлинике при Мангистауской областной многопрофильной больнице с 14 марта начала свою работу школа сахарного диабета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данная школа, как пояснили в медицинском учреждении, позволяет пациентам понять болезнь, оценить свое состояние и при необходимости помочь себе. То есть, основная задача школы диабета – сформировать у пациента достаточную мотивацию к контролю сахара в крови и правильной оценке результата.

По информации заведующей терапевтическим отделением № 1 Мангистауской областной многопрофильной больницы Маржан Нурлановой, в области на учете у врача состоят более 9 500 больных сахарным диабетом, и количество заболевших с каждым годом растет.

«Этот показатель может быть еще выше, ведь есть люди, которые не знают, что диабет является заболеванием. Не состоят на учете врача, многие ходят в частные клиники, занимаются самолечением», - говорит Маржан Нурланова.

Она является врачом-эндокринологом высшей категории, главным внештатным эндокринологом областного управления здравоохранения. Специалист поясняет, что развитие сахарного диабета не всегда сопровождается симптомами.

«В некоторых случаях заболевание протекает в скрытой форме. Эту патологию называют скрытой формой сахарного диабета. Этот период является наиболее опасным для организма, так как начавшиеся в нем деструктивные процессы долгое время не проявляются у пациента. Только при проведении лабораторного обследования можно выявить заболевание на ранней стадии», - информирует врач.

По ее словам, зачастую врачи поликлиники не успевают объяснить все нюансы заболевания, а пациент остается один на один со своими страхами и тревогами. С целью обучения человека жить с сахарным диабетом, своевременного выявления тревожных симптомов и профилактики осложнений на базе медицинского учреждения и был создан кабинет школы сахарного диабета.

«Школа диабета – это место, где люди, страдающие сахарным диабетом, получают необходимую информацию. А обучение пациентов с первой и второй формами сахарного диабета – неотъемлемая часть лечения. Пять дней в неделю проводим занятия по 40-45 минут. Группы не превышают семь – восемь человек, что позволяет выделить каждому пациенту индивидуальное время. Очень важно, чтобы пациент мог вычислить единицу хлеба без ошибок», - продолжает Маржан Нурланова.

Она подчеркивает, что требуется также правильно рассчитать пищевую ценность (калорийность) используемых продуктов.

«Пациенты, которые знают систему хлебных единиц, могут легко рассчитать количество углеводов в пище, которую они хотят съесть. Поэтому, исходя из полученных цифр, можно проще и точнее рассчитать, какую дозу инсулина вводить на короткое время», - говорит специалист.

Врач также пояснила, что заболевание сахарным диабетом возникает, когда поджелудочная железа недостаточно вырабатывает инсулин. В такой ситуации организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови.

«Для выявления заболевания достаточно скринингового обследования, что особенно важно при сахарном диабете второго типа. При сахарном диабете первого типа пациентам назначается только инсулинотерапия, а больным сахарным диабетом второго типа – гипогликемические таблетки. При необходимости врач может назначить инсулин. Помимо медикаментозного лечения диабета, важно изменить образ жизни в лучшую сторону. Помните, что самоконтроль – основа успешного лечения, декомпенсации и профилактики осложнений сахарного диабета», - говорит Маржан Нурланова.

Стоит отметить, что жители области, страдающие сахарным диабетом, могут посещать данную школу по направлению врача общей практики. Занятия проводятся бесплатно в кабинете № 25.

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