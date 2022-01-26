Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    В Мангистауской области определили делегатов съезда партии «Nur Otan»

    26 Января 2022, 07:29

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством председателя Мангистауского областного филиала партии «Nur Otan» Нурлана Ногаева состоялось внеочередное заседание Политического совета, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании, организованном в онлайн-формате, был рассмотрен вопрос избрания делегатов от Мангистауской области для участия во внеочередном ХХІ съезде партии «Nur Otan», который состоится 28 января.

    Первый заместитель председателя Мангистауского областного филиала партии «Nur Otan» Елубай Абилов проинформировал собравшихся о кандидатурах делегатов региона, которые примут участие в предстоящем съезде.

    По итогам совещания стало известно, что из Мангистауской области в съезде примут участие 14 делегатов. Съезд пройдет в онлайн-формате.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Нур Отан Мангистауская область Регионы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области