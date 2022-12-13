Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-9-11℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и трое детей

    13 Декабря 2022, 16:05

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и его трое детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    11 декабря в 19.45 часов в отдел полиции Мунайлинского района поступил вызов о том, что в Мунайлинском районе обнаружены 4 трупа - мужчины 38 лет (с признаками самоповешения), а также детей 8 лет, 4 лет и 10 месяцев. На вызов выезжала следственно-оперативная группа.

    «В ходе проверки установлена аудиозапись, отправленная гр. Б. своей супруге, где он говорит ей, что собирается умереть и вместе собой заберет своих детей. Выяснилось, что инцидент произошел на почве семейного конфликта - супруги собирались развестись. Оба супруга имели постоянное место работы. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Мунайлинского района по статье 99 часть 2 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в сообщении департамента полиции области.

    Между тем распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса. В этой связи департамент полиции призывает граждан неукоснительно соблюдать законодательство, не поддаваться на провокации, не реагировать на ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации.
    Мангистауская область МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Аким Мангистауской области отчитался о ситуации в ЖКХ Главе государства
    Горячую воду отключили в городе, чтобы бесперебойно подавать тепло - аким Актау
    Задержаны организаторы базировавшегося в квартире подпольного покер-клуба в Актау
    Взрыв в квартире Актау: мужчину без руки доставили в реанимацию
    Популярное
    1 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
    2 Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
    3 Акима сельского округа убили в Актюбинской области
    4 ОПМ «Автобус»: 29 руководителей автобусных парков в Таразе привлекли к ответственности
    5 Повышение качества жизни казахстанцев в приоритете государства – Анна Альшанская
    Новости партнеров