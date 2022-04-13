В Мангистауской области изучают источник гари в воздухе

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Актауцы в социальных сетях снова пожаловались на едкий запах гари в воздухе. Эту проблему испытали на себе жители ряда микрорайонов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию прокомментировали в департаменте экологии по Мангистауской области.

«В ночь на 13 апреля ощущался едкий запах гари в городе Актау со стороны северо-запада (предположительно со стороны Каспийского моря). По сведению РГП «Казгидромет», на двух станциях были превышения сероводорода.

Предельно-допустимая концентрация сероводорода - 0.008 мг/м3, показание. По результатам Air.kz, на экопосту зафиксировано 0.0111мг/м3» - говорится в сообщении департамента экологии по Мангистауской области.

Пробы атмосферного воздуха были взяты лабораторией департамента экологии по Мангистауской области. Департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области ведется работа по установлению источника ощутимого запаха гари.

«По данным оперативного космического мониторинга установлено, что 11 апреля продолжаются пожары в России и близлежащих странах. В частности, на юге России очаги пожаров зарегистрированы в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в республиках Дагестан и Карачаево-Черкессия. Также возгорания выявлены на территории Китая, Абхазии, Грузии и Украины. В случае установления источника, результаты сообщим дополнительно» - сообщили экологи.

Как сообщалось, сегодня Мангистаускую область накрыла пыльная буря.