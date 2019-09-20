В Мангистауской области АСП получают 9 241 семей

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области адресную социальную помощь получают 9 241 семей - это порядка 51 349 человек.

Из числа назначенных АСП семей 1928 семье (10 502 человека) приостановлена выдача материальной помощи. Об этом сегодня на брифинге на площадке Региональной службы коммуникации заявила заместитель руководителя управления по координации занятости населения и социальных программ Карашаш Нурмамедова, передает МИА «Казинформ».

Число получающих в данный момент АСП составляет 7 308 семей (40 820 человек).

«Сейчас нами проводится работа по возврату незаконно начисленных платежей. В І квартале из 68 человек выплаты были приостановлены в отношении 64 человек. Они должны вернуть в бюджет 21, 8 млн. тенге. Остальные 4 человека доказали законность своих выплат и им продолжены выплаты АСП», - сообщила К. Нурмамедова.

Во ІІ квартале из 498 человек – 487 человек должны будут возвратить в бюджет 48,1 млн теңге.

Из числа 1623 семей доход 1522 семей подлежит перерасчету. Из 48,1 млн теңге они должны будут вернуть в бюджет 32, 4 млн тенге. Остальным 1425 семьям будут продолжены выплаты АСП.

По нынешним расчетам 714 семей должны вернуть в бюджет 102,3 млн теңге, из низ на сегодняшний день 78 семей вернули сумму 9,2 млн теңге.

Проблема, требующая решений – это финансирование. На выплату АСП выделено 4 427, 2 млн теңге (Из них -3 875,2 млн это средства РБ и Нацфонда, а 551,9 млн теңге – это МБ).

Учитывая что до конца года число получающих АСП увеличится до 55 тысяч человек (сейчас – 51 138 человек) дополнительно потребуются 3 127,8 млн теңге, рассказала К. Нурмамедова.

Она также перечислила изменения и дополнения в Правилах назначения и выплаты АСП: уточнено понятие «семья» для назначения АСП; внесено изменение в части назначения АСП с временной пропиской, разрешается по истечении 6 месяцев в целях предотвращения схем мошенничества; при отсутствии сведений в информационных системах заявитель предоставляет не достающие для назначения АСП документы; запрос на продажу и аренду движимого и недвижимого имущества; доход полученный от мер занятости включается в состав соовокупного дохода семьи; предусмотрено оповещение заявителя о назначении или отказе в назначении путем направления сообщения на абонентский номер в сетях сотовой связи; ежемесячный мониторинг выполнения обязательств; до 5 числа формируется потребность, а выплата АСП осуществляется ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении; в случае выявления фактов или сведений о предоставлении ложной или недостоверных сведений - в течении 1 дня выплата приостанавливается. В течении 30 дней после уведомления излишне выплаченные или необоснованно выплаченные суммы подлежат возврату в добровольном порядке в течении месячного срока. При отсутствии возврата уполномоченный орган принимает меры по возврату средств в судебном порядке.