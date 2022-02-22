В Мангистау за сутки родились сразу четыре пары близнецов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауском областном перинатальном центре «Мать и дитя» за сутки родились четыре пары близнецов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечается, что на свет появились шесть мальчиков и две девочки.

По словам медиков, состояние новорожденных оценивается как удовлетворительное. Вес самого маленького ребенка составил 1 950 граммов, а самого крупного – 3 150 граммов.

Отметим, что в 2021 году областной перинатальный центр «Мать и дитя» занял лидирующие позиции по показателю рождаемости близнецов. В роддоме за год на свет появились 169 близнецов и три тройни.