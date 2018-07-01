В Мангистау введено в эксплуатацию 695 тысяч кв м жилья

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области с начала года введено в эксплуатацию 695 тыс. кв м жилья, рост составил 28%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

О мерах, принятых в рамках пяти социальных инициатив Президента, доложил в своем отчете аким Ералы Тугжанов на заседании 20-й сессии маслихата 6-го созыва.

За первое полугодие 2018 года объем строительных работ составил 75 млрд тенге, рост составил 20% (план до конца года - 205 млрд тенге или 106,7%).

В рамках программы «Нұрлы жол» в 2018 году создано 18 проектов стоимостью 226 млрд тенге и создано 3 тысяч рабочих мест.

«Одним из основных направлений программы «Нұрлы жол» является формирование современной транспортной инфраструктуры. Так, планируется реализация 9 крупных проектов на общую сумму 215 млрд тенге с созданием 2 тысяч рабочих мест.

Это - «Паромный комплекс в порту Курык» (98 млрдтенге), «Шетпе - Бейнеу» (300 км, 46 млрд тенге), «Жетібай - Жаңаөзен» (73 км, 28 млрдтенге), «Бейнеу - Ақжігіт - граница Узбекистана» (84 км, 23 млрдтенге), «Құрық - порт Құрық» (22 км, 8 млрдтенге), «Ата жолы» (51 км, 5 млрд тенге), «Жыңғылды - Шайыр - Шерқала» (30 км, 3 млрд тенге), «Қияқты - Тұщықұдық» (23 км, 1 млрд тенге), «Ақтау - Қаламқас» и «Таушық - Шетпе» (84 км, 0,8 млрд тенге). Президент подчеркивает необходимость развития дорог, как республиканского, так и местного значения. В этом году из бюджета было выделено 8 млрд тенге на строительство и ремонт региональных дорог», - сказал аким Ералы Тугжанов.

Кроме того, в рамках реализации государственной программы «Нурлы жер», в регионе реализуется 28 проектов на общую сумму 19 млрд тенге.

Также глава региона в своем отчете остановился на вопросе возвращения в государственную собственность земельных участков. С 1 января 2017 года по Мангистауской области выявлено 452 возвращенных и неиспользуемых земельных участков, общей площадью 26 413,87 га. В государственную собственность возвращено 111 земельных участков общей площадью 207 тыс. 919 га. 167 земельных участков были проданы малым и средним предприятиям. Из них на аукционе было продано 105 участков (36 000 га), 62 объекта (100 тыс. га) с правом временного пользования. В результате бюджет поступило 1,7 млрд тенге.