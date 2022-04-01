Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    В Мангистау создано более сотни объединений собственников имущества

    1 Апреля 2022, 05:12

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Мангистауской области созданы 103 объединения собственников имущества и 1068 простых товариществ. Об этом сообщил председатель Ассоциации управляющих и сервисных компаний Актау (УиСК) и Центра по созданию и поддержке ОСИ Кайыргали Калмуканов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам К.Калмуканова, среди них с помощью ассоциации созданы 73 ОСИ и 15 простых товариществ. В настоящее время в процессе регистрации еще 10 ОСИ по городу, жители около 15 домов собирают подписи.

    «Как известно, с 1 июля текущего года будут приостановлены работы всех собственников квартир (ЖЭК, КСК). Поэтому в целях разъяснения ситуации и создания объединения собственников имущества мы провели более 400 встреч с населением во дворах многоэтажных жилых домов и жилых комплексов города, встречались в офисах и актовых залах. Вместе со специалистами жилищной инспекции городов Актау и Жанаозена разъясняем изменения в закон «О жилищных отношениях», - рассказывает Кайыргали Калмуканов.

    Он отметил, что граждан, помимо прочего, принимают в офисах акиматов города и области.

    «К примеру, акимат г. Актау выделил офис ассоциации в сервисном центре, где жители города могут получить бесплатные консультации, научиться правильно оформлять документы, составлять протоколы, письменные опросные листы, смету расходов. Кроме того, жители с нашей помощью могут подготовить документы для сдачи в ЦОН и получить сертификат, зарегистрировать в органах юстиции и договориться с управляющими и сервисными компаниями. Мы поможем заключить договоры», - заверил Кайыргали Калмуканов.

    По его словам, ассоциация, помимо вопросов, касающихся содержания и эксплуатации жилых домов, активно участвует в принятии важных решений по благоустройству и содержанию зеленых насаждений на территориях, в городе в целом. Не остаются без внимания вопросы вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного и строительного мусора.

    Между тем, как сообщалось ранее, озеленение Актау передадут в государственно-частное партнерство. 21 марта в рамках республиканской экологической акции «Бірге - таза Қазақстан!» в Актау высажено около 40 деревьев крымской сосны.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    ЖКХ Акимат Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Как ремонтируют водопроводные сети в Петропавловске
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски