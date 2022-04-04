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    В Мангистау приостановили работы по отлову и уничтожению бродячих кошек и собак

    4 Апреля 2022, 21:27

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области приостановлены работы по отлову-уничтожению бродячих собак и кошек. Это связано со вступившим в силу 2 марта текущего года новым Законом РК «Об ответственном обращении с животными», сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Бердибек Маркабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам специалиста, отныне, по требованию нового закона, бездомных домашних животных следует не уничтожать, а отлавливать и сдавать в специальные приюты. Таковые должны быть в скором времени построены в области.

    «Заместителем акима области Бекболатом Орынбасаровым акимам районов и городов были даны поручения по экстренному созданию приютов на своих территориях. Туда будут сдавать отловленных бродячих животных. До этого времени ветеринарные станции в соответствии с п. 4 ст. 11 Закона РК «О ветеринарии» отлавливали и уничтожали бродячих собак и кошек, а живой отлов - дело непростое, для этого нужны не только спецоборудование и спецавтотранспорт, но и обученные люди. Работникам придется учиться этому. Для этого необходимо провести финансово-организационную работу», - сказал Бердибек Маркабаев.

    Он пояснил, что в соответствии со статьей 316 Уголовного кодекса РК, если специалистами животному будет нанесено увечье, то их ждет штраф в размере 120 МРП. Его также могут привлечь к 120 часам общественных работ или подвергнуть аресту на 30 дней.

    За убийство животного полагается штраф в 200 МРП или 200 часов общественных работ. Срок ареста вырастет до 50 дней.

    Кроме того, в соответствии со статьей 407-2 Кодекса КоАП РК, на физических и юридических лиц за жестокое обращение с животными налагается штраф в размере 10-40 МРП. За повторные подобные действия штраф вырастит значительно - до 1000 МРП.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Общество Животные
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