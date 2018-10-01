В Мангистау прибыла иранская делегация

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов принял иранскую делегацию во главе с губернатором провинции Гулстан Манафом Хашеми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В составе делегации из Исламской Республики Иран руководители различных государственных органов провинции Гулистан, представители бизнеса, торговой палаты, работники сфер образования, туризма и медицины.

Как отметили в акимате, в первом полугодии текущего года общий оборот между Мангистауской областью и Ираном составил 27,2 млн. дол США, в том числе экспорт - 4 млн. дол США, импорт - 23,2 млн. дол США. Мангистауская область поставляет в Иран злаки и крупы, табачные изделия, строительные материалы, сталь и другие товары. Из Ирана в Мангистаускую область импортируются овощи, фрукты, деревья, спортивное оборудование, мебель и другие товары.

Иранская делегация ознакомилась с работой порта Курык, который является важным звеном в транспортно-логистической системе Транскаспийского международного транспортного коридора. Планируется, что объем грузовых перевозок увеличится с 1,5 млн. т до 4,5 млн. т в год. Также гости из Ирана посетили остеровую ферму в селе Акшукур.





«Президент поставил задачу диверсифицировать экономику и привлекать инвестиции в несырьевой сектор. Одним из эффективных и действенных инструментов диверсификации экономики является создание специальных экономических зон. Сегодня в СЭЗ «Морпорт Актау» реализуются 27 инвестиционных проектов на общую сумму 500 млн дол США. Климатические условия нашего региона позволяют нам строить солнечные и ветровые электростанции для дополнительного электроснабжения. Поэтому развитие альтернативных источников энергии является для нас важным вопросом. Есть много возможностей для инвестиций в агропромышленный комплекс, в частности, в строительство теплиц. Географически выгодное расположение Мангистауской области, богатое историческое наследие, достопримечательности, море и длительный пляжный сезон - позволит увеличить туристические потоки и будет способствовать развитию туризма в обеих наших странах», - сказал аким ЕралыТугжанов.





В целях развития торгово-экономических отношений между провинцией Гулстан и Мангистауской областью состоялся бизнес форум, во время работы которого подписали два меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом Мангистауской области и провинцией Гулстан, а также между Региональной палатой предпринимателей «Атамекен» и Торговой Палатой провинции Гулстан.





Иранская и казахстанская стороны провели ряд двусторонних встречи переговоры по вопросам земледелия, животноводства и птицеводства, пищевой промышленности, машиностроения, строительства, пшеницы, зерновых культур, масличных культур, техники, деревообработки, упаковки, горной промышленности, фармацевтики, химической промышленности, природного и медицинского туризма. Также на форуме обсуждались вопросы сотрудничества в области железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта, открытие авиарейса Горган-Актау, открытия торговых домов в Мангистау и Гулстане, строительство элеватора на железнодорожной станции Инчебурун, открытие свободной экономической зоны в Инчебуруне, а также вопросы по облегчению процедуры выдачи виз между провинцией Гулстан и Мангистауской областью.



