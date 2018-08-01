В Мангистау первый этап цифровизации в сельском хозяйстве выполнен на 113%

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В областном акимате прошла коллегия по вопросам развития сельского хозяйства с участием акима Ералы Тугжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Как доложил руководитель управлениях сельского хозяйства Серик Калдыгул, в настоящее время, в регионе насчитывается около 1 000 хозяйств (в 2017 году - 920). В том числе, в племенном животноводстве зарегистрировано 30 субъектов животноводства. Овцеводством занимаются 3 хозяйства, коневодством - 17, верблюдоводством - 8. И 2 хозяйства по разведению коров. В целом количество племенного скота в регионе составляет 15 593 головы.

По статистическим данным, за 6 месяцев этого года количество крупнорогатого скота увеличилось в регионе на 19,1%, овец и коз - на 3,7%, лошадей - на 11,5%, верблюдов - на 11,8%. Общее поголовье скота выросло на 5,6%.

В Программе развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 гг. особое внимание уделяется орошению пастбищ и развитию животноводства на отдаленных пастбищах.

«В 2017 году на 1 030 га земли были высажены бахчевые культуры , при этом на 800 га использовалось капельное орошение. Было собрано 15 800 т продукции. В этом году было засеяно 1 100 га земли, ожидалось получить урожай в 16 800 т. Однако, после введения в эксплуатацию новых теплиц этот показатель вырастет до 18 000 т.

Всего в регионе в период с 2016 по 2017 год было создано 20 сельскохозяйственных кооперативов - 1 по производству шубата, 3 убойных цеха, 14 цехов по производству мяса и шубата и 2 предприятия по посадке садовых и овощных саженцев», - сообщил Серик Калдыгул.

Первый этап цифровизации в сельском хозяйстве региона - внесение посевных земель в электронную карту - выполнен на 113%. За 7 месяцев с начала года в карту внесено 1 160,08 га (план - 1 100 га).

В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг., с целью поддержки бизнеса, в том числе, сельских хозяйств в малых городах и сельских населенных пунктах, в 2017 году было выделено 474 млн тенге. В результате 130 человек получили кредиты, 219 человек были обеспечены работой.

В этом году выделенно 1 244 млрд тенге, что в 3 раза больше, чем в 2017 году. При полном освоении этих средств, ожидается, что около 500 человек получат кредиты, 750 человек будут обеспечены работой.