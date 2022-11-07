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    В Мангистау не хватает 10 тысяч мест в детсадах и 13 тысяч мест в школах

    7 Ноября 2022, 13:36

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Решить проблему дефицита детсадов и трехсменного обучения в школах поручил акимату Мангистау Глава государства в ходе встречи с населением региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    «В современном мире одним из главных факторов успеха каждого гражданина и всей нации являются знания. Поэтому развитие образовательной инфраструктуры и повышение качества обучения имеют для нашей страны приоритетное значение», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Прежде всего, по его словам, важно постоянно повышать доступность дошкольного воспитания и обучения. В Мангистауской области наблюдается острый дефицит мест в детских садах – в очереди стоят около 10 тысяч детей. Для решения проблемы необходимо в полной мере задействовать потенциал государственно-частного партнерства, считает Президент.

    В этом году в регионе введено в эксплуатацию 17 частных детских садов. Глава государства поручил продолжить активную работу в этом направлении.

    Аналогичная ситуация сложилась со школами. В области не хватает 13 тысяч ученических мест, имеются аварийные и трехсменные школы. «В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в регионе в ближайшие три года будет построена 21 школа. Однако этого недостаточно», - заявил Президент.

    Акимату области, как отметил Касым-Жомарт Токаев, в течение трех лет следует полностью решить проблему трехсменного обучения. «В этой работе нужно задействовать возможности бизнеса. Хороший опыт у вас имеется. Только за последние два года в области открыто 19 частных школ. В регионе наблюдается серьезный разрыв в качестве получаемых знаний между городом и селом, между школами Актау и Жанаозена. Это недопустимо», - считает Глава государства.

    «Уровень образования, который получает ребенок, влияет на формирование его личности. Все учащиеся должны получать качественные знания. Это задача государства. Считаю ее приоритетной. Школы в регионах требуют активного развития. Поэтому поручаю Министерству просвещения совместно с акиматом проанализировать деятельность школ области и подготовить методические рекомендации по разработке программы развития школ», - отметил Президент.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Образование Мангистауская область
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