В Мали в результате нападения пострадали три представителя миссии ООН

БАМАКО. КАЗИНФОРМ - Неизвестные напали на конвой Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) в центральной части страны. В результате инцидента три миротворца пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.