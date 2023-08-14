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    В Мали в результате нападения пострадали три представителя миссии ООН

    14 Августа 2023, 07:51

    БАМАКО. КАЗИНФОРМ - Неизвестные напали на конвой Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) в центральной части страны. В результате инцидента три миротворца пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Конвой, который сегодня покинул город Бер, подвергся нападению два раза. Три раненых миротворца были эвакуированы в город Тимбукту для оказания медицинской помощи», - говорится в сообщении миссии, опубликованном 13 августа в соцсети X (ранее Twitter).

    Ранее MINUSMA сообщила об ускоренном процессе вывода миротворцев из страны из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью.

    Правительство Мали обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны силы MINUSMA. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

    Совбез ООН 30 июня постановил прекратить действие мандата MINUSMA. Согласно распоряжению ООН, миротворческий контингент должен покинуть страну до 31 декабря.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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