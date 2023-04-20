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    В Мали убили руководителя аппарата президента республики

    20 Апреля 2023, 20:00

    ПРЕТОРИЯ. КАЗИНФОРМ - Руководитель аппарата временного президента Мали убит на юго-западе страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщило Agence France Presse со ссылкой на документы из администрации главы малийского государства, делегация, в которую входил руководитель аппарата президента Умар Траоре, попала 18 апреля в засаду в районе города Нара. Убиты четыре человека, включая Траоре.

    Нара расположен недалеко от границы с Мавританией. Пока власти не назвали ответственных за нападение.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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