В Малави число жертв циклона «Фредди» приблизилось к 200

ПРЕТОРИЯ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Количество погибших в Малави за последние 36 часов в результате тропического циклона «Фредди» увеличилось до 190. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило во вторник агентство Reuters, по данным малавийской службы по противодействию стихийным бедствиям, еще 584 человека получили травмы, 37 числятся пропавшими без вести. Накануне Красный Крест Малави передал информацию о 99 погибших.

Южноафриканский телеканал eNCA сообщил, что наибольшее число погибших зафиксировано в городе Блантайр, экономической столице Малави. Основная причина смертей - обрушение при оползнях домов на его окраинах, где распространен самострой.

Президент Малави Лазарус Чаквера 13 марта ввел режим бедствия в южных районах страны, которые больше других пострадали от циклона. Он обрушился на Малави в ночь на понедельник. Днем ранее он затронул центральные районы Мозамбика, где привел к гибели 10 человек.

Малави, население которой достигает почти 20 млн человек, является одной из самых бедных стран Африки. Весной 2022 года в Малави началась вспышка холеры, которая продолжается до сих по, уже вызвав смерть более 1 тысячи человек.



