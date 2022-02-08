В Мактаарале ведется строительство птицефабрики

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском сельском округе продолжается строительство птицефабрики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Основная цель фабрики - обеспечить потребителей яйцом и мясом. Ввод птицефабрики проектной стоимостью 850 млн тенге запланирован на 4 этапа. 1-2 этапы строительства птицефабрики осуществляются на личные средства предпринимателя, для выполнения остальных этапов возникает необходимость в получении кредита под льготный процент.

Глава района подробно ознакомился с работой предприятия и дал конкретные поручения руководителям соответствующих отраслей, чтобы они получили поддержку со стороны государства.