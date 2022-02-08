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    В Мактаарале ведется строительство птицефабрики

    8 Февраля 2022, 15:00

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском сельском округе продолжается строительство птицефабрики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    Основная цель фабрики - обеспечить потребителей яйцом и мясом. Ввод птицефабрики проектной стоимостью 850 млн тенге запланирован на 4 этапа. 1-2 этапы строительства птицефабрики осуществляются на личные средства предпринимателя, для выполнения остальных этапов возникает необходимость в получении кредита под льготный процент.

    Глава района подробно ознакомился с работой предприятия и дал конкретные поручения руководителям соответствующих отраслей, чтобы они получили поддержку со стороны государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Экономика Сельское хозяйство
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