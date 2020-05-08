В Мактааральский район прибыло 40 тонн гуманитарной помощи от партии «Nur Otan»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Мактааральский район Туркестанской области прибыло более 40 тонн гуманитарной помощи от партии «Nur Otan». Груз отправлен по инициативе первого заместителя председателя партии «Nur Otan» Бауыржана Байбека в рамках акции «Біз біргеміз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Предметы первой необходимости и продукты питания доставлены в центральный склад оперативного штаба, созданного в связи с ЧС в Мактааральском районе. Планируется распределить 40 тонн продовольствия среди 1500 семей, каждая получит по 30 килограммов.

Аким Туркестанской области, председатель областного филиала партии Умирзак Шукеев поблагодарил граждан, доставивших помощь.

«Елбасы, партия «Nur Otan» всегда помогают народу в сложное время. Вот сегодня прибыла помощь из Нур-Султана. Вы знаете, что вопрос восстановления Мактааральского района наш Президент Касым-Жомарт Токаев держит на особом контроле, оказывает всяческую поддержку. Сегодня нам нужна рабочая сила, ваша поддержка. Работа определена сразу по нескольким направлениям. В эвакуационных пунктах, складах гуманитарной помощи должны быть созданы необходимые условия. В этой связи жасотановцы должны мобилизовать молодежь, волонтеров на общее дело», – сказал аким области, поручив координировать эту работу первому заместителю председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Б. Тажибаеву.

Возглавивший автокараван с гуманитарной помощью, переданной фондом «Birgemiz», председатель республиканского молодежного крыла «Jas Otan» Елнур Бейсенбаев выразил готовность оказать помощь.

«Мы привезли гуманитарную помощь партии. Наши активисты работают. Мы приехали узнать, какую помощь сможем оказать. Вместе с нами приехали и жасотановцы из Кызылорды и Шымкента», – сказал он.

Мактааральцы выразили благодарность представителям партии «Nur Otan», которая в трудное время оказалась рядом. В первый же день создания оперативного штаба представители партии «Nur Otan» и молодежного крыла «Жас Отан» отправились в Мактааральский район и оказывают помощь жителям. Они создали волонтерский штаб, члены которого участвуют в распределении гуманитарной помощи, привлекаются и к другим работам.





Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению пяти населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.







