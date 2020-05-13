В Мактааральский район прибыло 260 тонн гуманитарной помощи из Алматинской области

МАКТААРАЛСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - 100 тонн продовольствия и 160 тонн строительных материалов, загруженных на 15 грузовых автомашинах, прибыли в Мактааральский район из Алматинской области в рамках акции «Біз біргеміз» от партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Продукты питания, предметы гигиены, груженные в караване помощи доставлены на централизованный склад областного штаба в Атакенте, строительные материалы - на строительную базу в селе Мырзакент.

Гуманитарный караван возглавили первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии «Nur Otan» Жанболат Жоргенбаев и начальник Алматинского областного управления по делам молодежи Жомарт Каратас.

По словам Жомарта Каратаса, 20 молодых волонтеров приехали из Талдыкоргана вместе с караваном. В будущем они будут участвовать в строительстве Мактааральского района и работать рука об руку с туркестанскими волонтерами.

«Казахстанцы всегда стояли плечом к плечу и поддерживали друг друга в трудные времена. Трагедия в Мактааральском районе Туркестанской области затронула всех. Сегодня по инициативе акима области Амандыка Габбасовича Баталова мы привезли свою помощь», - сказал Жанболат Жоргенбаев.

Из 260 тонн груза для пострадавших жителей - 18 тонн муки, 7 тонн риса, 3630 литров масла, 6 тонн макаронных изделий, полтонны перловой крупы, 4,5 тонн сахара, 548 пачек чая, 6 тысяч квадратных метров строительной древесины, 100 тонн цемента, Также 20 тысяч кирпичей, 90 мешков строительной смеси, 15 тонн гипсокартона, 10 тонн сухой смеси.



