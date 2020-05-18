В Мактааральский район прибыла помощь из Западно-Казахстанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Жители Мактааральского района, пострадавшие от подтопления, получили около 20 тонн гуманитарной помощи из Западно-Казахстанской области. Автокараван организован по инициативе Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan» при поддержке предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В частности, активное участие в организации помощи приняли участие депутаты областного маслихата Нургазы Сатбаев, Мурат Жаксыбаев, Валерий Голоухов, Валерий Крылов и коллектив ТОО «Кублей», меценаты.

Гуманитарная помощь состоит из продуктов питания и предметов первой необходимости, а именно: более 1 тонны муки,1 500 литров подсолнечного масла, 2 тысячи штук консервов ТОО «Кублей», хозяйственные товары, по 300 штук матрасов, подушек и одеял, в большом количестве антисептики местного производства АО «Талап», гигиенические принадлежности, подгузники и моющие средства.

Граждане, прибывшие поддержать мактааральцев, выразили готовность им помогать.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.



