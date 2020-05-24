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    В Мактаарал прибыло около семи тонн продуктов питания от уйгурского культурного центра

    24 Мая 2020, 04:01

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Мактааральский район Туркестанской области поступила гуманитарная помощь из Талдыкорганского областного филиала республиканского культурного центра уйгуров Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Караван помощи был размещен на специальном складе в Атакенте. В дальнейшем его распределят среди пострадавших от подтопления семей.

    Нурум Ивуллаев, представитель уйгурского этнокультурного центра в Алматинской области, возглавил талдыкорганскую группу. Караван привез около 7 тонн 140 различных продуктов питания. Фархад Сабитов, член делегации и активист Уйгурского культурного центра, отметил, что долгом каждого гражданина является поддержка своих соотечественников в трудные времена.

    «Сегодня мы привезли нашим собратьям мактааральцам продукты из Талдыкоргана. Это наш второй визит. В такой непростой период нам необходимо всем объединиться. В настоящее время прибыл груз на сумму около 2 миллионов тенге. Это 250 кг риса, 100 кг сахара и другие необходимые продукты», - сказал он.

    Секретарь Мактааральского районного маслихата Кадыр Сарсекбаев, поприветствовавший караван, от имени местных жителей поблагодарил прибывших земляков за помощь.

    Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

    В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

    Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.

    Автор:

    Алматинская область Туркестанская область Благотворительность Происшествия Социальная поддержка АНК Общество
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