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    В магазинах Шымкента откроют 10 дополнительных соцуголков

    24 Июня 2021, 15:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В магазинах Шымкента откроют 10 дополнительных социальных уголков для поддержания стабильных цен на социально значимые продукты питания. Об этом сообщил аким города Мурат Айтенов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы выделили 4,7 миллиарда тенге в стабилизационный фонд для того, чтобы держать под контролем цены в условиях рыночной экономики. На эти деньги мы приобретаем социально значимые продукты питания и предлагаем по доступным ценам в соответствующие социальные магазины. У нас во всех крупных сетевых магазинах, таких как «ГраМад», «Магнум», «Фиркан» есть социальные продовольственные уголки. Там можно приобрести эти продукты», – сказал М.Айтенов.

    По его словам, Шымкент находится на 11 месте среди регионов страны по темпам роста цен на продовольствие, эти темпы невысокие. В этом году в каждом районе города откроется социальный уголок в продовольственном магазине. Два уже открыты, остальные будут открыты до конца года. Во исполнение поручения Главы государства «с поля – на полки» в четырех районах дважды в неделю организуются продовольственные ярмарки.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Цены и тарифы Шымкент
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