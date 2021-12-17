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    В Люксембурге прошел показ казахстанского фильма «Конокрады. Дороги времени»

    17 Декабря 2021, 20:29

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в Люксембурге состоялся специальный показ казахстанского фильма «Конокрады. Дороги времени», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие организовано при содействии Посольства Казахстана в Бельгии и Люксембурге, Почетного консульства нашей страны в Люксембурге и Ассоциации казахстанского кино во Франции в рамках недели отечественного кино в Брюсселе, Люксембурге, Париже и Страсбурге.

    В Люксембурге показ казахстанской картины прошел в крупнейшей сети кинотеатров Европы «Кинеполис».

    Казахстанское кино в центре Европы смотрят не первый раз – 21 февраля текущего года местной публике демонстрировался фильм «Желтая кошка» режиссера Адильхана Ержанова.

    И в этот раз среди множества гостей были официальные представители, друзья и земляки из Казахстана, и просто местные жители.

    Фильм «Конокрады. Дороги времени» снят казахстанцем Ерланом Нурмухамбетовым совместно с японским режиссером Лизой Такеба.

    Приветствуя гостей мероприятия, временный поверенный в делах Казахстана в Бельгии Жандос Бухбантаев сообщил, что за 30 лет Независимости, Казахстан достиг значительных результатов в экономике, культуре и внешней политике. А торгово-экономические отношения между РК и Люксембургом отличаются высокой динамикой и охватом самых передовых отраслей.

    Ж.Бухбантаев отметил, что фильм «Конокрады: Дороги времени» является примером современного казахстанского кино, которое предлагает разнообразие культур и жанров. В 2019 году фильм открыл Пусанский международный кинофестиваль, а в 2021 году был показан в 21 городе Франции».

    Отмечено, что развитие киноискусства требует поддержки талантов и свободы творчества, чему в Казахстане уделяется большое внимание.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Культура День Независимости 30 лет Независимости Европа Кинематограф
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