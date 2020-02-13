Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Лондоне зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

    13 Февраля 2020, 12:38

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Лондоне. В итоге общее количество случаев заболевания в Великобритании достигло девяти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Mail Online.

    Последний случай заражения был диагностирован в среду у женщины, которая в настоящее время проходит лечение в больнице Гая и святого Томаса в южном Лондоне. Предполагается, что пациентка прилетела в Великобританию из Китая несколько дней назад. Официальные лица подтвердили, что она заразилась вирусом в КНР.

    Главный санитарный врач Англии Крис Уитти подтвердил случай заражения. «Результат анализа на новый коронавирус (COVID-19) еще одного пациента в Англии оказался положительным. Таким образом, общее число случаев заболевших в Великобритании достигло девяти», – сообщил Крис Уитти.

    Этот случай может вызвать панику в столице, пишет британская пресса. Ожидается, что представители здравоохранения будут искать каждого, с кем зараженный человек мог быть в контакте.

    Ранее на этой неделе министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вспышка коронавируса представляет серьезную и неизбежную угрозу для британской общественности. Связано это с тем, что 83 эвакуированных из Китая британских гражданина были помещены на карантин в больницу Эрроу-парк в Виррале. Сегодня они покинут медицинское учреждение, так как результаты их анализов оказались отрицательными.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Великобритания Пневмония в Китае
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта