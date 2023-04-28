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    В Лондоне состоялись переговоры премьер-министров Италии и Великобритании

    28 Апреля 2023, 04:09

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в беседе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, что их двусторонние переговоры на Даунинг-стрит ознаменовали новое начало в отношениях между Италией и Великобританией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это новое начало в отношениях между двумя странами. Я очень счастлива быть здесь. Убеждена, что мы можем проделать хорошую работу вместе», - сказала Джорджа Мелони перед двусторонней встречей с Риши Сунаком в Лондоне.

    Риши Сунак по-итальянски поприветствовал ее, позже поблагодарил ее по-английски перед камерами и фотографами.

    После переговоров главы правительств подписали меморандум об обороне и мигрантах. Меморандум о взаимопонимании направлен на активизацию диалога и стратегического сотрудничества между Италией и Великобританией при согласованности и взаимодополняемости с членством Италии в Евросоюзе.

    Итальянское агентство Ansa также отмечает, что меморандум излагает совместные инициативы в приоритетных областях, включая безопасность и оборону, энергетику, климат и окружающую среду, миграцию, экономику, науку и инновации, и помогает закрепить широкие договоренности с Лондоном на международном уровне.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Италия Великобритания Европа Мировые новости
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