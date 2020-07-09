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    В Лондоне кран обрушился на жилые дома, есть жертвы и пострадавшие

    9 Июля 2020, 15:41

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате падения подъемного крана на жилые постройки, а также многоквартирный дом в Лондоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Кран высотой в 20 м (65 футов) упал на строящийся дом в среду днем.

    Жертва инцидента – женщина - была найдена на первом этаже одного из домов, поврежденных при падении крана. Женщина скончалась на месте. Еще четыре человека получили ранения, в том числе два человека были доставлены в больницу с травмами головы.

    Полицейские оцепили район падения крана.

    По данным BBC News, кран обрушился на строящийся многоквартирный дом, а также два соседних дома.

    Женщина, чей дом пострадал в результате обрушения крана, сказала, что ей и ее семье «повезло остаться в живых».

    Другая свидетельница произошедшего описала звук падения крана как «землетрясение». Еще один очевидец утверждает, что крановщику удалось вовремя выбраться и он не пострадал при падении крана.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Великобритания
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