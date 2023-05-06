В Лондоне короновали Карла III

ЛОНДОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Король Великобритании Карл III коронован в субботу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В кульминационный момент двухчасовой церемонии духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову суверена корону святого Эдуарда Исповедника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Она была сделана в XVII веке из чистого золота, весит 2,2 кг, украшена более чем 400 драгоценными камнями и хранится в Тауэре под неусыпной стражей. Ее использовали для коронации всех британских монархов, начиная с Карла II (1630-1685). Надевая ее на голову монарха, архиепископ Кентерберийский произнес слова «Боже, храни короля», которые повторили все 2,2 тыс. гостей в аббатстве.

Артиллерийский салют

В честь коронации по всей стране начался артиллерийский салют. Его проводят более 400 военнослужащих из 13 разных точек королевства. В Лондоне, Белфасте, Кардифе, Эдинбурге, а также с бортов кораблей Королевских ВМС будет дано по 21 залпу. Из орудий на набережной Темзы у Тауэра и на плац-параде конной гвардии будет произведен салют из 62 залпов.

Незадолго до этого, будучи скрытым за специально изготовленной ширмой, монарх принял помазание. Архиепископ нанес елей на голову, грудь и руки 74-летнего короля, сидевшего на дубовом коронационном кресле короля Эдуарда лицом к алтарю. Затем Карл III переоделся в священнические одежды - колобий, королевскую столу, верхнюю тунику, имперскую паулу.

Перед коронацией Карл III принял королевские регалии, несущие глубокий символический смысл, как и все детали церемонии. Драгоценный жертвенный меч - атрибут короля как защитника веры, а золотые армиллы (браслеты) - символ искренности и мудрости. Держава монарха - золотой шар с крестом - символизирует христианский мир, а скипетр - символ королевской власти и справедливости. На безымянный палец Карла III было надето коронационное кольцо с рубинами и сапфирами, выложенными в форме креста, символизирующее его обручение с нацией.

Клятва верности

Церемония завершается возведением на престол. Монарх встает с коронационного кресла, пересаживается в установленный рядом трон и принимает клятвы верности. Для ускорения коронации было принято решение отказаться от долгой процедуры «преклонения пэров». Наследник престола принц Уэльский Уильям опустится на колени перед своим отцом и поклянется ему в верности, после чего состоится так называемое народное преклонение - гостям коронации, как и тем, кто наблюдает за ней по телевизору, предложат присягнуть в верности суверену.

Затем была помазана, коронована и возведена на престол жена монарха королева Камилла. После этой процедуры она будет именоваться просто королевой, без приставки «консорт». Однако в ее случае обряд завершился быстрее, чем у ее мужа.

На этом церемония подходит к концу, и коронованные супруги отправятся обратно в Букингемский дворец в позолоченной карете XVIII века.