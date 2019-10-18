В Ливане после протестов отменили налог на WhatsApp

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - Прошлой ночью в Ливане начались демонстрации в связи с планами правительства ввести налог на телефонные звонки, осуществляемые через интернет с помощью мессенджера WhatsApp, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Arab News.

Тысячи людей не прекращали протесты, даже после того, как министр электросвязи Мухаммед Шукэр объявил, что план был отменен по просьбе премьер-министра Саада Харири.

Некоторые из демонстрантов заявили, что отказа от плана о налогообложении WhatsApp недостаточно, потому что существует множество других налогов, которыми облагают людей в экономически парализованной стране.

«Это правительство должно уйти в отставку, потому что никто в нем не хочет брать на себя ответственность за жизненные условия, - сказал один из протестующих. - Каждый день гибнут люди, но они равнодушны. Нет работы, нет социального обеспечения и никаких гарантий здоровья. Мы здесь из разных слоев (общества - прим. авт.)».

Гнев протестующих был вызван заседанием Кабинета министров в среду для обсуждения бюджета на 2020 год, в ходе которого один из депутатов предложил ввести налог в размере 20 центов в день на интернет-звонки, осуществляемые с помощью WhatsApp. Однако это предложение было встречено гневом и возмущением, особенно среди молодежи и людей с низким доходом. Многие также были обеспокоены тем, что подобное действие предполагало не только введение дополнительного налога, но и отслеживание звонков и сообщений, а также ограничение свободы слова.

В стране вспыхнули протесты после того, как гражданские активисты стали призывать к митингам через социальные сети. К 8 часам вечера несколько десятков человек уже были на улицах Бейрута. Через некоторое время к ним стали присоединяться другие, и их число возросло до сотен, а затем и тысяч человек. Главная дорога в аэропорт оказалась заблокированной из-за горящих автомобильных шин.

Один из протестующих высказался: «Мы бедные люди. У нас были бесплатные звонки в WhatsApp - почему они хотят, чтобы мы дважды платили: за Интернет и за звонки?»

Стоит отметить, что депутат, предложивший ввести подобный налог, сказал, что во время заседания Кабинета министров ни представители Хизбалла, ни кто-либо другой не выступили против этой идеи.