В Литве вспыхнули беспорядки в центре для мигрантов, применен слезоточивый газ

ПАБРАД. DELFI - КАЗИНФОРМ - В среду в Центре регистрации иностранцев, что в литовском городе Пабраде, произошли беспорядки, должностные лица были вынуждены использовать слезоточивый газ. Об этом сообщает агентство Delfi со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), передает МИА «Казинформ».

По ее сообщению, в среду пограничники вместе с переводчиками Европейского бюро поддержки убежища в одном из секторов, где проживают мигранты, общались с просителями убежища, представили осуществляемые административные процедуры, рассказывали о порядке предоставления убежища в Литве. Однако это, по информации СОГГЛ, раздражало мигрантов.

«Один из них начал пинать стену, другие иностранцы начали собираться в группы, выражать недовольство, кричать, вести себя агрессивно. На требования сотрудников СОГГЛ они не реагировали, по причине роста напряжения и угрозы безопасности должностных лиц был использован слезоточивый газ», – говорится в сообщении. После этого иностранцы успокоились и разошлись, ни одному не потребовалось помощь по причине использованного газа. За сутки пограничники не пустили в Литву 113 нелегальных мигрантов Поток нелегальных мигрантов, пытающихся попасть из Беларуси в Литву, не уменьшается – в среду пограничники не пустили в страну 113 таких иностранцев, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). По гуманитарным причинам в Литву в среду пустили одного иностранца. Со второго сентября с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота нелегальных мигрантов. С того времени в Литву не пропущено 5,8 тыс. таких иностранцев. В среду СОГГЛ начала досудебное расследование по факту незаконного провода людей через государственную границу жителем Каунаса. Водитель на автомобиле Opel Astra с четырьмя мигрантами был задержан в Друскининкай. По предварительным данным, четверка незаконно попавших в Литву иностранцев - граждане Сирии. И житель Каунаса, и мигранты находятся в СИЗО. За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме. В этом году нелегально перешли границу с Беларусью и попали в Литву свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.