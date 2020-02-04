В Литве прошли соревнования по тогызкумалаку в честь 175-летия Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Литве прошли соревнования по казахской национальной игре тогызкумалак в честь 175-летия Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» главный тренер РК по тогызкумалак Серик Актаев, с 29 января по 4 февраля 2020 года в центральной городской библиотеке им. А.Мицкевича в Вильнюсе посольство Казахстана в Литве совместно с издательским домом «Жара» и Всемирной федерацией тогызкумалак организовало второй международный турнир по казахской национальной логической игре тогызкумалак. Соревнования были посвящены 175-летию великого казахского просветителя Абая.

В турнире приняли участие 22 игрока, в том числе учителя и школьники вильнюсских гимназий и школ, а также любители этой логической игры.

По итогам соревнований первое место среди взрослых завоевала чемпионка мира по тогызкумалак из Казахстана С.Сапарбекова. Первое место среди детей завоевал ученик столичной гимназии Д.Ганчевичюс.

Награждая победителей и призеров, посол РК в Литве В.Темирбаев проинформировал участников и гостей соревнований о праздновании 175-летнего юбилея мыслителя и философа Абая. Подчеркнул просветительскую роль трудов Абая, для которого тогызкумалак была одной из любимых игр.

Казахстанский дипломат отметил, что Абай был первым восточным поэтом, который перевел стихи Адама Мицкевича (чьим именем названа библиотека) на родной язык.

В ходе соревновательных дней главный тренер РК по тогызкумалак С.Актаев для учеников школ Вильнюса и Каунаса провел мастер-классы, где он раскрыл секреты стратегий и быстрых побед.

Следует отметить, что с литовскими партнерами была достигнута договоренность об открытии в ближайшее время Федерации по тогызкумалаку в Литве.

Напомним, что в ноябре 2019 года Посольством, совместно с Федерацией и издательством «Жара» впервые было издано методическое пособие по игре тогызкумалак на литовском языке. Одновременно с этим был проработан вопрос поставок досок для игры в Литву и уже с конца прошлого года поклонники и желающие научиться этой игре, могут приобретать доски в магазине издательства в историческом центре Вильнюса.