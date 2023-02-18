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    В легкой промышленности Казахстана действуют 1420 предприятий

    18 Февраля 2023, 08:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На площадке НПП «Атамекен» прошло обсуждение вопросов развития легкой промышленности. В совещании приняли участие представители государственных органов, отраслевых ассоциаций и отечественных предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии РК.

    Руководитель управления легкой промышленности Айжан Адилова рассказала об основных показателях отрасли за прошлый год и планах на предстоящий период.

    «По итогам 2022 года объем производства легкой промышленности вырос на 6% и составил 178 млрд тенге. Рост наблюдается во всех подотраслях: в производстве текстильных изделий - на 5,3%, одежды - на 7,8%, кожаной и относящейся к ней продукции - на 3,7%»,- отметила Адилова.

    В ходе совещания уделено особое внимание вопросам переработки хлопка, шерсти, шкур и кожи. Кроме того, рассмотрены предложения по стимулированию отечественных брендов.

    «Выявленные успешные ниши показывают возможность развития сегментов производства одежды с низкими государственными затратами, но со значительным эффектом для отрасли. Следует изучить вопрос предоставления субсидирования для обучения собственных специалистов за рубежом, обеспечения информационного сопровождения отечественных брендов на государственном уровне», - сказала спикер.

    По данным Мининдустрии, на сегодняшний день в легкой промышленности действуют 1 420 предприятий, количество занятых в отрасли составляет около 30 тысяч человек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Бизнес Промышленность Экономика МИИР РК
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