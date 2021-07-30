В Кызылординской области заготовлено 45% кормов от общей потребности

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - И.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев находится с двухдневным рабочим визитом в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вчера Ербол Карашукеев посетил села Аральского района, наиболее пострадавшие от засухи, встретился с местными жителями. Ознакомился с жизнью района, выслушал просьбы и пожелания аксакалов сел. Он проинформировал жителей района о помощи, оказываемой государством, ответил на вопросы, интересовавшие пострадавших сельчан.

Сегодня и. о. министра посетил Жалагашский, Сырдарьинский, Шиелинский и Жанакорганский районы. Сначала он ознакомился с готовностью крестьянского хозяйства «Байтабын» Жалагашского района к уборке сена, а затем дал оценку работе предприятия «Мағжан және К», выращивающего люцерну в Сырдарьинской области. Прибыв в Шиелинский район, Ербол Карашукеев встретился с главой крестьянского хозяйства «Бидайкөл», которое поставляет сено в Аральский район, и поблагодарил за оказываемую помощь пострадавшим от засухи. Стоит отметить, что и. о. министра напомнил всем руководителям хозяйств, что следует извлечь уроки из засухи этого года и что на повестке дня остро стоит вопрос о заготовке кормов.

«Как вы знаете, в этом году фермеры Аральского района пострадали от засухи. По нашим данным погибло 559 голов скота. После этого районный акимат был вынужден объявить чрезвычайное положение. Сейчас возникшая проблема планомерно решается. Корма будут завозить из пяти районов области и Иргизского района Актюбинской области. Об этом достигнуты договоренности. Я дал указание местным властям использовать эту возможность, чтобы немедленно заготовить корма. На сегодняшний день из резерва акимата Кызылординской области выделено 250 миллионов тенге, из которых 49,5 миллиона тенге пойдут на оплату транспортировки сена. В целом эта ситуация находиться под постоянным контролем министерства», - сказал Е. Карашукеев на встрече с руководителями хозяйств.

В районе ведутся работы по строительству ирригационных колодцев и восстановлению плотин. Вопросы водообеспечения решаются на межгосударственном уровне.

«На прошлой неделе премьер-министры Казахстана и Таджикистана договорись о совместных действиях по улучшению водной ситуации в бассейне реки Сырдарья. Республика Таджикистан начнет осуществлять дополнительные попуски воды для Казахстана», - сообщил Ербол Карашукеев.

Другой важный вопрос заключается в том, что по мере роста спроса на корма растут и цены. Например, на сегодня цена увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом. Рост произошел также за счет транспортных расходов. По инициативе Минсельхоза на уровне Правительства будут приняты меры по решению этой проблемы. По словам Е. Карашукеева, Национальная компания «Қазақстан темір жолы» предоставит специальные скидки на железнодорожные тарифы для перевозки кормов из других регионов.

«На сегодняшний день в области заготовлено 347 тыс. тонн кормов, что составляет 45 % от общей потребности. Для координации работ в области создан областной и районный штаб. Утвержден областной план заготовки кормов. На помощь приходят специальные сенокосные бригады, волонтеры и молодежь из отряда «Жасыл Ел». Сформировано 114 бригад с участием около тысячи человек, задействовано 170 единиц сельхозтехники», - сказал руководитель ведомства.

Следует отметить, что не остались в стороне от настигшей беды и представители бизнеса, которые активно помогают региону. Например, на средства, выделенные Фондом известного бизнесмена Болата Утемуратова, были закуплены корма пострадавшим семьям. Работа по оказанию безвозмездной помощи предпринимателями жителям области активно продолжается.

В завершение своего визита в Кызылординскую область, и. о. министра сельского хозяйства Е. Карашукеев посетил предприятие «Жан-Арай», которое посадило яблоневые сады в Жанакорганском районе, ознакомился со строительством птицефабрики хозяйства «Абдулла» и с работой крестьянского хозяйства «Нұрбол И».