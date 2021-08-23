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    В Кызылорде гвардейцы спасли трехлетнюю девочку от выпадения из окна

    23 Августа 2021, 10:50

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - При несении службы по охране общественного порядка по улице Желтоқсан гвардейцы воинской части 5547 заметили плачущую девочку, которая стояла на втором этаже у открытого окна над линиями электропередач, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Оңтүстік» Национальной гвардии РК.

    - На маршруте патрулирования, мы заметили плачущего ребенка, стоящего у открытого окна второго этажа. Со слов соседей, дома никого не было. Мы с ребятами незамедлительно приступили к оказанию помощи по спасению ребенка. Сначала я, забравшись на козырек подъезда перелез на крышу магазина, прилегающего к дому. После чего, через линии электропередач подошел к окну и снял ребенка с окна. Подъехавшие к тому времени сотрудники полиции помогли спустить ребенка на землю. Сейчас жизни и здоровью трехлетней девочки ничто не угрожает, - говорит рядовой Исмаил Сардаров.

    Благодаря бдительности, оперативности и умелым действиям войскового наряда Национальной гвардии ребенок был спасен.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Кыргызстан МВД РК
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