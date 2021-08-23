В Кызылорде гвардейцы спасли трехлетнюю девочку от выпадения из окна

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - При несении службы по охране общественного порядка по улице Желтоқсан гвардейцы воинской части 5547 заметили плачущую девочку, которая стояла на втором этаже у открытого окна над линиями электропередач, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Оңтүстік» Национальной гвардии РК.

- На маршруте патрулирования, мы заметили плачущего ребенка, стоящего у открытого окна второго этажа. Со слов соседей, дома никого не было. Мы с ребятами незамедлительно приступили к оказанию помощи по спасению ребенка. Сначала я, забравшись на козырек подъезда перелез на крышу магазина, прилегающего к дому. После чего, через линии электропередач подошел к окну и снял ребенка с окна. Подъехавшие к тому времени сотрудники полиции помогли спустить ребенка на землю. Сейчас жизни и здоровью трехлетней девочки ничто не угрожает, - говорит рядовой Исмаил Сардаров.

Благодаря бдительности, оперативности и умелым действиям войскового наряда Национальной гвардии ребенок был спасен.