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    В Кызылорде активно работает цех по производству полуфабрикатов

    10 Июля 2020, 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственная программа «Экономика простых вещей» показывает свою эффективность в деле развития отечественного производства, передает МИА «Казинформ».

    В качестве примера можно привести производство полуфабрикатов из мясопродуктов индивидуального предпринимателя Айдоса Алменова. Он начал свой бизнес в 2008 году с продажи мяса, позже из-за спроса среди жителей стал производить полуфабрикаты.

    В 2017 году за счет собственных средств предприниматель начал строительство цеха по производству пельменей, фаршей, тефтелей, фрикаделей, котлет и других полуфабрикатов, расширяя ассортимент продукции в соответствии со спросом. В 2019 году через «Российский сберегательный банк» получил кредит в размере 30 млн.тенге, и при поддержке со стороны государства в рамках программы «Экономика простых вещей» полностью запустил работу цеха.

    Сегодня предприниматель в сутки осваивает около 1 тонны мясной продукции, реализовывает полуфабрикаты под брендом «KEREMET-ET» в почти 250 торговых объектах области.

    Индивидуальный предприниматель обеспечивает работой свыше 40 человек.

    «В период нынешней сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, Правительство уделяет особое внимание малому и среднему бизнесу, рассматривает возможности повышения доступности финансирования, снижения проверок бизнеса, а также предоставления налоговых льгот. Я один из предпринимателей, которые реально ощущает поддержку государства. Такие льготы дают большие возможности для того, чтобы современный бизнес возобновился в непростой период», – сказал Айдос Алменов.

    В целом, в этом году в рамках государственных и региональных программ планируется обеспечить около 1,5 тыс. инициатив безработных и самозанятых граждан грантами, более 500 проектов малого и среднего бизнеса льготными кредитами.

    Это будет способствовать увеличению количества занятых в малом и среднем бизнесе, объемов продукции, дальнейшему развитию экономики региона в целом.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экономика Кыргызстан
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