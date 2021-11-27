Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    В Кырыккале прошел флешмоб с флагами Казахстана и Турции

    27 Ноября 2021, 21:43

    КЫРЫККАЛЕ. КАЗИНФОРМ – В Турции по случаю празднования дня Первого Президента Казахстана и тридцатилетия Независимости РК прошел флешмоб с государственной символикой двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие состоялось в символическом для Турции месте - в 80 километрах к востоку от Анкары в провинции Кырыккале. Это место организатором было выбрано неслучайно. Здесь сходятся дороги 43 провинций Турции и на возвышенности Байрактепе с дальнего расстояния виден большой флаг страны.

    Мероприятие организовано почетным гражданином города Туркестана выпускницей Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави доктором Фатмой Сёнмез. В этом ей оказали содействие местные государственные и исполнительные органы, турецкая молодежь, волонтеры и другие любящие Казахстан люди.

    По словам организатора, основная идея флешмоба заключается в любви к казахской земле, выражении чувства гордости за нынешний Казахстан, как за страну лидера тюркского мира.

    На протяжении 27 лет Ф. Сёнмез прославляет в Турции нашу страну и на сегодняшний день ею проведено 530 разного рода мероприятий связанных непосредственно с Казахстаном.

    «Это число «530» я подвела специально к тридцатой годовщине празднования Независимости. Я горжусь тем, что когда-то получила образование в духовной столице в Туркестане. Тогда я впервые увидела отца-основателя тюркского мира - нашего Елбасы. И сегодняшнее мероприятие проведено также в его честь. Ведь наш лидер и аксакал тюркского мира Н.Назарбаев трудится не только на благо казахского народа, но и на благо всего тюркского мира», - сказала организатор.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Турция Тюркский мир 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    ВС Турции ликвидировали 16 террористов в двух районах севера Сирии
    Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай
    Турецкая армия уничтожила еще 5 террористов на севере Сирии
    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей