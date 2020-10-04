В Кыргызстане завершилось голосование на парламентских выборах

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане завершилось голосование на выборах депутатов в Жогорку Кенеш. Все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Голосование проходило на 2475 избирательных участках, 45 из которых - за границей. Всего для участия в выборах было зарегистрировано 3 млн 523 тыс. 532 избирателя.

Для участия в выборах в ЖК КР было зарегистрировано 16 политических партий, 1 тыс. 957 кандидатов которых претендуют на 120 депутатских мандатов.

Комиссия приступила к подсчету голосов избирателей, предварительные итоги голосования будут озвучены позже.