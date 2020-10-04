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    В Кыргызстане завершилось голосование на парламентских выборах

    4 Октября 2020, 20:44

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане завершилось голосование на выборах депутатов в Жогорку Кенеш. Все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Голосование проходило на 2475 избирательных участках, 45 из которых - за границей. Всего для участия в выборах было зарегистрировано 3 млн 523 тыс. 532 избирателя.

    Для участия в выборах в ЖК КР было зарегистрировано 16 политических партий, 1 тыс. 957 кандидатов которых претендуют на 120 депутатских мандатов.

    Комиссия приступила к подсчету голосов избирателей, предварительные итоги голосования будут озвучены позже.

    Автор:

    Медет Ахметов

    Выборы Кыргызстан
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