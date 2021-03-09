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    В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой в 3,5 балла

    9 Марта 2021, 12:02

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - На юге Кыргызстана вблизи Оша и Баткена зарегистрировано землетрясение силой в 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КНИА «Кабар».

    Отмечается, что подземные толчки ощущались 9 марта 2021 года в 05:39 утра.

    Уточняется, что очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана, 38 км к юго-западу от села Кара-Тейит, 40 км к юго-западу от села Карамык, 48 км к юго-западу от села Шибээ (Ошская область КР), 115 км к юго-востоку от Баткена, 185 км к юго-западу от Оша.

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    Происшествия Кыргызстан
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