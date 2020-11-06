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    В Кыргызстане выявлена незаконная попытка вывоза в Казахстан сотовых телефонов на 25 млн сомов

    6 Ноября 2020, 12:36

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР выявлена попытка незаконного вывоза в Казахстан сотовых телефонов на сумму 25 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Уточняется, что ГСБЭП по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного вывоза и ввоза товаров на территорию страны, при попытке вывоза в Казахстан на КПП «Ак-Тилек Автодорожный» задержана автомашина марки «Lexus GX470».

    При осмотре указанного авто были обнаружены дорогостоящие сотовые телефоны на общую сумму около 25 млн сомов. В частности, сотовые телефоны марок: iPhone 12, iPhone 11, iPhone 10, iPhone 7, iPhone 6, iPhone SE, ручки iPhone, наушники iPhone, Samsung Z, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi POCO Х9 - 20 штук.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, ведется следствие.

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    Происшествия Кыргызстан
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