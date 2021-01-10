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    В Кыргызстане стартовали досрочные выборы президента и референдум

    10 Января 2021, 08:25

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане сегодня в 08:00 стартовали досрочные выборы президента и референдум по форме правления. По всей республике открылись 2474 избирательных участков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    По данным ЦИК, на выборах президента КР и референдуме смогут проголосовать 3 млн 563 тысячи 574 избирателя.

    За кресло президента будут бороться 17 кандидатов. Ранее их было 18, однако один из претендентов Рашид Тагаев обратился в ЦИК об отзыве документов на участие в выборах. Его имя в бюллетени будет вычеркнуто.

    1. Жапаров Садыр Нургожоевич;
    2. Исаев Канатбек Кедейканович;
    3. Арстанбек Мыктыбек;
    4. Сооронкулова Клара Сыргакбековна;
    5. Ташов Имамидин Асамидинович;
    6. Тагаев Рашид Бакирович;
    7. Сегизбаев Абдил Кенешевич;
    8. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич;
    9. Касенов Аймен Абдыталипович;
    10. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич;
    11. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович;
    12. Абакиров Эльдар Курманбекович;
    13. Асанов Курсан Сатарович;
    14. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич;
    15. Джеенбеков Равшан Бабырбекович;
    16. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич;
    17. Тольбаев Бабыржан Латиханович;
    18. Иманалиев Каныбек Капашович.

    На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления КР:

    — президентская республика, — парламентская республика, — против всех вариантов.

    Избирателям будут выданы два бюллетеня - один на выборы президента, который будет белого цвета, второй на референдум он синего цвета.

    Отметим, что проголосовать на выборах могут только граждане, достигшие 18-летнего возраста и сдавшие биометрические данные. Избиратель может проголосовать только при наличии паспорта (ID-card или общегражданский паспорт) и только на своем избирательном участке по прописке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы Кыргызстан
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