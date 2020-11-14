Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Кыргызстане сменился исполняющий обязанности президента

    14 Ноября 2020, 23:26

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В связи с выдвижением кандидатуры Садыра Жапарова на должность президента Кыргызстана и сложением полномочий и.о. президента, в соответствии с Конституцией полномочия и.о. президента страны перешли к торага Жогорку Кенеша Таланту Мамытову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в связи с чем Талант Мамытов выступил с обращением к гражданам страны.

    «Приступая к исполнению обязанностей главы государства, я чувствую личную ответственность перед народом и государством. В рамках моих конституционных прав, как исполняющего обязанности Президента, я сделаю все, чтобы защитить мирную жизнь людей и целостность страны. Уверен, что сознательные граждане страны полностью поддержат мои усилия. Призываю всех сограждан внести посильный вклад в преодолении преград и трудностей. Я полностью уверен, что мы добросовестно выполним свою миссию», - говорится в частности в обращении и.о. Президента.

    Ранее стало известно о том, что Садыр Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента страны. Это связано с выдвижением его кандидатуры на должность президента Кыргызстана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев осужден по делу о коррупции на «Кумторе»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC