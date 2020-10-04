В Кыргызстане проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кыргызстане проходят выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва. Двери избирательных участков по всей стране открылись в 8:00 по местному времени.

В выборах участвуют 16 политических партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Биримдик», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Кыргызстан», «Мекен Ынтымагы», «Мекеним Кыргызстан», «Мекенчил», «Ордо», «Партия ветеранов войны в Афганистане», «Республика», «Реформа», «Социал-демократы», «Чон казат» и «Ыйман нуру». Кандидаты данных партий поборются за 120 депутатских мандатов.

Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова, для голосования подготовлено 2475 избирательных участков, 45 из них - за границей.

«Всего для участия в выборах было зарегистрировано 3 млн 523 тысячи 532 соотечественника из них 32 тысячи 602 избирателя за рубежом. Из них 47% мужчины, 52% женщины и 29% избиратели до 30 лет «, - добавила она.

Особенностью данных выборов, как ранее сообщала МИА «Казинформ» глава ЦИК КР Н.Шайлдабекова, является их проведение в период пандемии коронавирусной инфекции, в связи с чем был разработан специальный алгоритм действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан, а также внесен ряд новых поправок в выборное законодательство страны.

Наблюдение за выборами осуществляют 277 международных наблюдателей из 30 стран мира и ряда международных организаций, а также местные организации и представители политических партий.