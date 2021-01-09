В Кыргызстане перед выборами президента и референдумом настал День тишины

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане сегодня в преддверии досрочных выборов президента и референдума настал День тишины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

Таким образом, предвыборная агитация кандидатов и групп завершилась. Они не имеют права проводить агитационную кампанию. В день тишины избиратели могут еще раз проанализировать программу кандидатов и определиться с выбором.

Также средства массовой информации и интернет-издания, аккредитованные ЦИК для участия в агитации, не имеют права на ее проведение.

В случае нарушения дня тишины со стороны участников избирательного процесса ЦИК вправе применить меры по отношению к нарушителю.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы президента КР и референдум по форме правления страны пройдут 10 января 2021 года.

По данным ЦИК на выборах президента КР и референдуме смогут проголосовать 3 млн 563 тыс. 574 избирателя.

За кресло президента будут бороться 17 человек. Ранее их было 18, однако один из претендентов Рашид Тагаев обратился в ЦИК об отзыве документов на участие в выборах.

Жапаров Садыр Нургожоевич

Исаев Канатбек Кедейканович

Арстанбек Мыктыбек

Сооронкулова Клара Сыргакбековна

Ташов Имамидин Асамидинович

Тагаев Рашид Бакирович

Сегизбаев Абдил Кенешевич

Мадумаров Адахан Кимсанбаевич

Касенов Аймен Абдыталипович

Кочкоров Улукбек Тойчубаевич

Байгуттиев Женишбек Сейтбекович

Абакиров Эльдар Курманбекович

Асанов Курсан Сатарович

Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич

Джеенбеков Равшан Бабырбекович

Калмаматов Бактыбек Орозалиевич

Тольбаев Бабыржан Латиханович

Иманалиев Каныбек Капашович.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления КР: президентская республика, парламентская республика, против всех вариантов.

Напомним, 5 октября 2020 года в Бишкеке на площадь Ала-Тоо вышли митингующие, которые потребовали не признавать итоги парламентских выборов, состоявшиеся в Кыргызстане 4 октября. Затем они прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), позднее там вспыхнул пожар. ЦИК Кыргызстана признала недействительными итоги парламентских выборов. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9 октября выступил с обращением по ситуации в стране. Позже он принял решение уйти в отставку. Исполняющим обязанности президента Кыргызстана стал Садыр Жапаров. 14 ноября Садыр Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента страны в связи с выдвижением его кандидатуры на должность президента Кыргызстана.