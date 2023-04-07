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    В Кыргызстане отмечают День народной Апрельской революции

    7 Апреля 2023, 14:44

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Кыргызстане отмечается государственный праздник – День народной Апрельской революции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По случаю 13-й годовщины со Дня Апрельской народной революции Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обратился к соотечественникам.

    «Сегодня исполняется 13 лет со дня Апрельской народной революции. Аксыйские события, Мартовская, Апрельская народные революции и последние Октябрьские события стали политически-значимыми событиями в истории нашей страны. Кыргызский народ, несущий знамя свободы и всегда стремящийся к справедливости, во всех этих событиях выступал категорически против несправедливого правления и встал на изменение несправедливой системы. К сожалению, цена Апрельской народной революции была очень высока и унесла жизни около 90 наших соотечественников. Светлые образы наших сыновей, боровшихся за свободу простого народа, всегда будут жить в сердцах кыргызстанцев. Самый важный урок, который нужно извлечь из этих событий нашей недавней истории, заключается в обеспечении благополучия людей при справедливом правлении. Даст Бог, мы исполним пожелания наших граждан, отдавших жизнь за родину и народ. Пусть в Кыргызстане всегда торжествует справедливость и царит развитие и благополучие!» - говорится в обращении.


    В национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» прошло памятное мероприятие с участием высшего руководства страны. Проведен ритуал чтения поминальной молитвы по погибшим во время Апрельской народной революции 2010 года, возложены цветы к мемориалу памяти героев народной Апрельской революции.


    Дата 7 апреля и название официального государственного праздника были утверждены в декабре 2011 года. С внесением поправок в действующее законодательство КР с 2016 года - День народной Апрельской революции в стране объявлен выходным днем.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан
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