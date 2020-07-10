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    В Кыргызстане ограничили въезд на Иссык-Куль

    10 Июля 2020, 05:15

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Иссык-Кульской области Кыргызстана на заседании областного оперативного штаба 9 июля принято решение о приостановлении межрегиональных и внутриобластных пассажирских перевозок на 10 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    Как сообщает пресс-служба полпредства, разрешается деятельность микроавтобусов, имеющих договоренность с туроператорами.

    Службы такси должны придерживаться санэпидемнорм и не допускать заполнения салона автомобиля на более чем 70% от количества посадочных мест. Соответствующие структуры будут вести контроль за ценовой политикой служб такси.

    Населению рекомендуется проведение дезинфекционных мероприятий на прилегающих территориях.

    Также, как уточнили агентству «Кабар» в ведомстве, туристы могут заезжать в область только на частных авто.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Кыргызстан
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